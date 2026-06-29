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29 июня, 09:42

Экономика

Kinder и Raffaello исчезнут из магазинов X5

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Компания Х5, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", приостановила закупки продукции компании "Ферреро Руссия" (Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Утверждается, что данная мера связана с неоправданным завышением отпускных цен, что не позволяет обеспечить доступную стоимость товаров для многих покупателей.

"Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия", что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразными", – добавили в X5.

При этом там отметили, что предлагали "Ферреро Руссия" конструктивные решения, но партнер не проявил готовности к пересмотру условий. Запасов данной продукции хватит чуть более чем на месяц.

Ранее сообщалось, что "Лэтуаль" планирует оптимизировать свою сеть и закрыть 150 магазинов в 2026 году. При этом в прошлом году компания прекратила работу 93 магазинов, а их общее количество снизилось за год на 10%.

В "Лэтуаль" заявили, что ликвидация торговых точек является плановой работой по повышению качества сети. По словам экспертов, сокращение числа магазинов наблюдается и у других участников бьюти-ретейла. Оптимизация связана с изменением формата торговли и перераспределением спроса в пользу онлайн-каналов.

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