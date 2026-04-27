Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 03:20

Экономика

"Лэтуаль" закроет 150 магазинов в 2026 году

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Компания "Лэтуаль" планирует оптимизировать свою сеть и закрыть 150 магазинов в текущем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по маркетингу компании Татьяну Ломтеву.

Она заявила, что ретейлер пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик, а также учитывает изменения потребительского поведения. При этом ликвидация торговых точек является плановой работой по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка.

В прошлом году "Лэтуаль" прекратил работу 93 магазинов, а их общее количество снизилось за год на 10%.

По словам одного из партнеров сети, в начале этого года компания отправила множество уведомлений арендодателям о закрытии части своих торговых точек. Организации не удалось получить лицензии на покупку и продажу известных косметических брендов, в частности, Chanel, что привело к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах.

На сегодняшний день у "Лэтуаля" более 1 тысячи торговых точек в 250 городах России. По итогам 2025 года выручка компании по РСБУ составила 83,9 миллиарда рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что сокращение числа магазинов наблюдается и у других участников бьюти-ритейла. Оптимизация связана с изменением формата торговли и перераспределением спроса в пользу онлайн-каналов, считают аналитики.

Ранее стало известно, что продажи декоративной косметики и средств по уходу за лицом сократились в российских магазинах на 6,3% в натуральном выражении по итогам 2025 года.

В целом продажи косметики составили 3,9 миллиарда упаковок – это на 2% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж также наблюдается у средств для бритья (падение на 5,2%), для ухода за телом (4,4%), для полости рта (3,5%), а также в детской гигиене (6,9%).

Столичный рынок парфюмерии и косметики вырос на треть за год

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика