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29 июня, 06:25

Общество

Кратковременный дождь и до 23 градусов ожидаются в Москве 29 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 29 июня, составит от 21 до 23 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и местами кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что в Москву возвращается 30-градусная жара. По их прогнозам, в четверг, 2 июля, воздух в столичном регионе прогреется до 32 градусов. При этом осадков в этот день не ожидается, а ночь будет по-летнему теплой.

Дожди вернутся в Москву в начале недели

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