Россиянам напомнили о праве продавать свой урожай без налогов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Продажа излишков урожая с собственного огорода может не облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), но для этого необходимо соблюсти ряд требований. Об этом в интервью ТАСС рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Парламентарий пояснил, что освобождение от уплаты налога действует только при одновременном соблюдении нескольких условий. В первую очередь, вся продукция должна быть выращена личным трудом, без привлечения наемных работников.

Кроме того, размер земельного участка, используемого для посадок, не должен превышать установленный законом лимит. Стандартный максимальный порог составляет 0,5 гектара, однако региональные власти обладают полномочиями увеличивать эту планку до 2,5 гектара.

Депутат обратил внимание, что граждане могут реализовывать сезонные излишки без оформления статуса индивидуального предпринимателя. Но такая торговля не должна перерастать в систематический бизнес. Если продажи становятся ежедневными и осуществляются крупными партиями, такая деятельность может быть квалифицирована как предпринимательская. В этом случае гражданину необходимо зарегистрировать ИП и начать платить налоги.

Селезнев напомнил, что для подтверждения права на налоговую льготу продавцу необходимо получить специальный документ. Его выдают в органах местного самоуправления или в правлении садоводческого некоммерческого товарищества.

Ранее стало известно, что посетители ярмарок выходного дня в Москве приобрели 215 тонн овощей нового урожая. Особенность объектов заключается в том, что овощи туда везут со всей России и из всех климатических зон. Кроме того, представленная продукция выращивается не в промышленных масштабах.

