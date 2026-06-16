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16 июня, 13:17

Город

В Москве посетители ярмарок выходного дня приобрели 215 тонн овощей нового урожая

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Гости столичных ярмарок выходного дня в период с 15 мая по 14 июня приобрели 215 тонн овощей, передает портал мэра и правительства столицы.

Ярмарки работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались огурцы – их купили свыше 53 тонн. При этом количество помидоров составило свыше 38 тонн, а капусты – почти 28 тонн. Также в топ-10 вошли кабачки, которые в этом году появились рано. Москвичи и гости столицы смогли приобрести свыше 3 тонн этого овоща.

Особенность столичных ярмарок заключается в том, что овощи сюда везут со всей страны и из всех климатических зон. Поэтому каждый год очень сложно предугадать начало того или иного сезона. Кроме того, продукция фермеров выращивается не в промышленных масштабах и зависит от погоды и способа культивирования.

Если земля успела прогреться, то кабачки растут быстрее и дают первые плоды раньше. Но если весна выдалась прохладной и сырой, то урожай появится позже. В этом году весна была ранней и устойчиво теплой, особенно на юге страны. Поэтому некоторые кабачки начали появляться раньше привычного времени.

Например, участник ярмарки на улице Азовской Сергей Арнэут выращивает кабачки в открытом грунте в Ростовской области. По его словам, при теплой погоде от посадки до первых плодов проходит 30–40 дней. Несмотря на теплый климат, на развитие овощей могут повлиять затяжные дожди. Комфортная температура для роста кабачков составляет около 25 градусов.

Фермер из Тамбовской области Галина Перепечина также начала привозить первые кабачки, приобрести их можно на ярмарке на улице Наташи Ковшовой. Женщина выращивает овощи рассадой – сначала в стаканчиках, а после потепления в открытом грунте. Важную роль в этом регионе играет чернозем, так как он быстро прогревается на солнце.

"В полдень на солнце температура достигает 47 градусов. При такой погоде за кабачками нужно внимательно следить: поливаем утром и вечером", – поделилась она.

Фермер из Нижегородской области Мария Юренкова выращивает кабачки в открытом грунте и привозит свою продукцию на ярмарку на улице Хабаровской. В этом регионе рост кабачков проходит медленнее – земля долго оставалась холодной, а потом пошли дожди. От посадки до сбора урожая обычно проходит около 2 месяцев, в этом году продукцию начнут собирать в июле.

Ранее на прилавках столичных ярмарок появился первый урожай картофеля из Ростовской области, Краснодарского края, Дагестана и Крыма. По словам одной из участниц ярмарки, лучший способ приготовления молодого картофеля – в мундире. Так продукт сохраняет вкус и витамины.

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