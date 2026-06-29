Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

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Все муниципальные округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что на местах уже работают ремонтные бригады и аварийные службы. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электроэнергии в жилые дома.

Ранее масштабные аварийные отключения света произошли в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, причиной ЧП являются целенаправленные атаки со стороны противника.

В результате одной из них были повреждены энергетические объекты области. На данный момент специалисты проводят оценку нанесенного ущерба.