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28 июня, 15:10

Общество

Температура в столичном регионе может подняться до 32 градусов 2 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в столичном регионе может подняться до 32 градусов в четверг, 2 июля. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Уточняется, что в этот день в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность без осадков. Теплой ожидается и ночь на четверг – столбики термометров будут находиться на отметке плюс 13–18 градусов.

При этом в ночные часы ветер будет слабый, а в дневные – юго-западный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что количество осадков в Московском регионе в июне будет соответствовать норме. Она составляет 77 миллиметров, а в этом месяце выпало 72 миллиметра осадков. При этом дожди еще ожидаются, однако небольшие и локальные.

Температура воздуха достигнет 24 градусов в Москве 28 июня

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