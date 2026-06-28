Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он добавил, что за сутки вражеские беспилотники атаковали регион не менее 18 раз.

Ранее в результате украинских ударов один человек погиб в Краснодарском крае. ВСУ беспилотниками атаковали Славянск-на-Кубани. Повреждения получили несколько жилых домов.

До этого украинские военные нанесли удары по Центрально-Городскому району Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки погибла одна женщина, еще одна мирная жительница пострадала. В этом же районе Горловки поврежден жилой дом.

