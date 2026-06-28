Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 13:05

Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он добавил, что за сутки вражеские беспилотники атаковали регион не менее 18 раз.

Ранее в результате украинских ударов один человек погиб в Краснодарском крае. ВСУ беспилотниками атаковали Славянск-на-Кубани. Повреждения получили несколько жилых домов.

До этого украинские военные нанесли удары по Центрально-Городскому району Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки погибла одна женщина, еще одна мирная жительница пострадала. В этом же районе Горловки поврежден жилой дом.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика