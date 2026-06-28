Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 15:07

Происшествия

Минимум 14 человек погибли при крушении вертолета в Саудовской Аравии

Фото: АР/Saudi Ministry of Media

Вертолет саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco разбился в городе Рас-Таннура на востоке страны. В результате погибли как минимум 14 человек, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго.

"В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 14 человек, все они были подданными Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.

Компетентные органы организовали расследование авиакатастрофы.

Нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти располагаются в городе Рас-Таннура на побережье Персидского залива.

Ранее частный самолет с парашютистами разбился в коммуне Томблен на северо-востоке Франции. По данным СМИ, на борту находились несколько человек, они погибли. Парашютисты планировали совершить тандемные прыжки.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика