Минимум 14 человек погибли при крушении вертолета в Саудовской Аравии

Фото: АР/Saudi Ministry of Media

Вертолет саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco разбился в городе Рас-Таннура на востоке страны. В результате погибли как минимум 14 человек, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго.

"В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 14 человек, все они были подданными Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.

Компетентные органы организовали расследование авиакатастрофы.

Нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти располагаются в городе Рас-Таннура на побережье Персидского залива.

Ранее частный самолет с парашютистами разбился в коммуне Томблен на северо-востоке Франции. По данным СМИ, на борту находились несколько человек, они погибли. Парашютисты планировали совершить тандемные прыжки.

