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26 июня, 08:55

Происшествия

Самолет с пожарными разбился в Канаде

Фото: 123RF.соm/imagecom

Самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 с пожарными разбился в канадском регионе Северо-Западные территории, три человека погибли. Об этом сообщил телеканал СВС.

Данная модель Turbo Commander традиционно используется для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Он потерпел крушение примерно в 50 километрах от населенного пункта Форт-Сипмсон. Отмечается, что погибшие были привлечены к тушению лесов в этом районе.

Ранее 8 человек погибли в результате крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress. Авиакатастрофа произошла в американском штате Калифорния.

Все погибшие были членами экипажа. Причины катастрофы пока не приводятся.

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