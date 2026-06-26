Самолет с пожарными разбился в Канаде

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Самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 с пожарными разбился в канадском регионе Северо-Западные территории, три человека погибли. Об этом сообщил телеканал СВС.

Данная модель Turbo Commander традиционно используется для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Он потерпел крушение примерно в 50 километрах от населенного пункта Форт-Сипмсон. Отмечается, что погибшие были привлечены к тушению лесов в этом районе.

Ранее 8 человек погибли в результате крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress. Авиакатастрофа произошла в американском штате Калифорния.

Все погибшие были членами экипажа. Причины катастрофы пока не приводятся.