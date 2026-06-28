Движение перекрывали на некоторых улицах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение транспорта перекрывали на некоторых улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Меры коснулись участков:



на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки;

на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта;

на улице Миклухо-Маклая в районе пересечения с Ленинским проспектом;

на улице Обручева в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления;

на улице Удальцова в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления;

на Ломоновском проспекте в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления;

на улице Островитянова;

на проспекте 60-летия Октября.

В связи с этим водителям рекомендовали по возможности использовать метро, строить маршруты заранее, использовать в пути навигатор и закладывать больше времени на дорогу.

Ранее стало известно, что движение транспорта ограничат на участках Большой Очаковской улицы в Москве с 1 июля до 26 сентября. то связано с проведением демонтажных работ. Кроме того, с 18 июля до 21 августа участок местного проезда в районе дома 29 по Большую Очаковскую улицу будет закрыт для движения.

