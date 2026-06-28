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28 июня, 17:18

Общество

Путин поддержал инициативу по признанию особого статуса учителя в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" по признанию особого статуса учителя в стране. Об этом он сказал в рамках съезда партии.

"Сегодня хотел бы поддержать еще одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной, – это признание особого статуса учителя в нашей стране", – отметил глава государства.

По словам российского лидера, закрепление такого статуса не должно быть формальным. Он подчеркнул, что учителя должны иметь дополнительную поддержку и новые возможности профессионального роста.

Ранее правительство России совместно с профсоюзами и работодателями порекомендовало устанавливать размер оклада сотрудников сферы образования на уровне 70% от общей суммы зарплаты. При этом для уже работающих специалистов необходимо будет актуализировать структуру зарплаты в соответствии с этими правилами.

При этом в Госдуме предложили платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону. Предлагается внедрить единую систему оплаты труда учителей для устранения межрегиональных перекосов и установления общих федеральных требований к ее базовым параметрам.

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