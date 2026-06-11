Минпросвещения РФ открыло горячую линию по подбору педагогов в школы

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Министерством просвещения РФ запущена горячая линия для директоров школ по подбору учителей и других педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Такая практика реализуется уже второй год – в прошлый раз горячая линия зарекомендовала себя как действенный инструмент, указал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Всего за время работы линии удалось закрыть свыше 1,5 тысячи заявок от образовательных организаций во всех регионах РФ.

В министерстве напомнили, что спрос на работников данной сферы возникает именно летом. Ожидается, что горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Срок рассмотрения заявки составит от 3 до 5 дней с момента подачи обращения.

Ранее в Общественной палате (ОП) России предложили ввести в детсадах страны уроки эмпатии. Замсекретаря ОП Владислав Гриб подчеркнул, что детей надо с детского сада учить человечности и доброте, так как такие качества вырабатываются не во всех семьях, поскольку "время сейчас жесткое". На психику детей влияет в том числе конкуренция в школе или даже в семье, добавил он.

