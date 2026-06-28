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28 июня, 08:54

Транспорт

Движение на участках Большой Очаковской улицы ограничат до 26 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на участках Большой Очаковской улицы в Москве с 1 июля до 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"С 1 июля до 26 сентября на участках ул. Большая Очаковская будет недоступна для проезда одна полоса. Это связано с проведением демонтажных работ", – указано в сообщении.

На участках также будет запрещена парковка. Кроме того, с 18 июля до 21 августа участок местного проезда в районе дома 29 по Большую Очаковскую улицу будет закрыт для движения.

С 30 июля до 21 августа на Большой Очаковской улице между домами 29 и 33 организуют реверсивное движение.

Ранее движение транспорта на участке 4-й Тверской-Ямской улицы ограничили до 27 ноября. Меры введены в районе дома № 16, из-за чего недоступна для движения одна полоса. Также на участке временно запрещена парковка. Это связано с работами по строительству инженерных сетей.

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