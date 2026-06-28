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28 июня, 10:17

Происшествия

Воздушные суда не привлекли к поискам вертолета в Приморье из-за непогоды

Фото: МАХ/"МЧС Приморского края"

Воздушные суда из-за непогоды пока не могут быть привлечены к поискам вертолета, пропавшего в Тернейском районе Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там добавили, что сейчас все воздушные суда находятся в режиме готовности. В настоящий момент поисками занимаются 46 человек, включая сотрудников МЧС, спасателей краевой поисково-спасательной службы, десантников и парашютистов КГБУ "Приморская авиабаза". Они разыскивают вертолет в 18 километрах северо-западнее населенного пункта Светлая.

Связь с вертолетом Robinson R44 авиакомпании "Гранат", выполнявшим лесоавиационные работы в Тернейском районе Приморья, была утеряна 21 июня. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, сигналов о нештатных ситуациях не поступало. Возбуждено уголовное дело.

В МЧС решили нарастить группировку спасателей. К поискам подключили Ми-8, десантников и операторов БПЛА с тепловизорами, однако с воздуха обнаружить место трудно из-за густой растительности. Помимо этого, поиски ограничили участком 30 на 30 километров, где были зафиксированы сигналы с телефонов пилота и пассажира.

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