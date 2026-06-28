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28 июня, 09:51

Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении автомобилей на трассе Тюбук – Кыштым

Фото: МАХ/"Полиция Южного Урала"

Два автомобиля столкнулись на 49-м километре автодороги Тюбук – Кыштым в Челябинской области. В результате пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva 1988 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем аналогичной марки под управлением водителя 2000 года рождения.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, за медицинской помощью обратились четыре пассажира, находившиеся в машинах.

Ранее автомобиль "Тойота Альфард" перевернулся на 64-м километре автодороги "Кызыл – Эрзин" в Туве. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая четверых детей.

До этого автомобиль съехал в кювет под Красноярском. По данным МВД, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем авто, не справилась с управлением. В результате случившегося женщина погибла, пострадали трое детей.

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