Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Туве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобиль "Тойота Альфард" перевернулся на 64-м километре автодороги "Кызыл – Эрзин" в Туве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В результате ДТП пострадали шесть человек, включая четверых детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее пять человек погибли в результате аварии в Башкирии. Еще три человека доставлены в больницу. По информации местного ГИБДД, автомобили УАЗ "Патриот" и "Лада Ларгус" столкнулись на 194-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк.