Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 09:11

Спорт

Определились все пары 1/16 финала ЧМ по футболу

Фото: Getty Images/FIFA/Shaun Botterill

Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на 28 июня прошли матчи группового этапа турнира, сообщает ТАСС.

На старте плей-офф состоятся встречи Германия – Парагвай, Франция – Швеция, ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, Португалия – Хорватия, Испания – Австрия, США – Босния и Герцеговина, Бельгия – Сенегал, Бразилия – Япония, Кот-д'Ивуар – Норвегия, Мексика – Эквадор, Англия – ДР Конго, Аргентина – Кабо-Верде, Австралия – Египет, Швейцария – Алжир, Колумбия – Гана.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta ранее назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира. Вероятность ее победы составляет 15,46%.

Также в тройку фаворитов вошли Франция с 15,06% и Испания с 12,48%. За ними следуют Англия, Португалия, Германия, Норвегия, Бразилия, Нидерланды и США.

"Дневник чемпионата": ЮАР и Канада откроют 1/16 финала ЧМ-2026

Читайте также


спорт

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика