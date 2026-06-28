Определились все пары 1/16 финала ЧМ по футболу

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Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на 28 июня прошли матчи группового этапа турнира, сообщает ТАСС.

На старте плей-офф состоятся встречи Германия – Парагвай, Франция – Швеция, ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, Португалия – Хорватия, Испания – Австрия, США – Босния и Герцеговина, Бельгия – Сенегал, Бразилия – Япония, Кот-д'Ивуар – Норвегия, Мексика – Эквадор, Англия – ДР Конго, Аргентина – Кабо-Верде, Австралия – Египет, Швейцария – Алжир, Колумбия – Гана.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta ранее назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира. Вероятность ее победы составляет 15,46%.

Также в тройку фаворитов вошли Франция с 15,06% и Испания с 12,48%. За ними следуют Англия, Португалия, Германия, Норвегия, Бразилия, Нидерланды и США.

