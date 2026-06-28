Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани возросло до 23

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Астраханской области"

Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани достигло 23 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

Там уточнили, что среди госпитализированных шестеро несовершеннолетних. Одна пациентка скончалась.

Об отравлении людей после употребления готовой пищи из гастронома под Астраханью стало известно 27 июня. Все пострадавшие были направлены в инфекционный стационар для оказания помощи. У всех лабораторно подтвержден сальмонеллез. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе цеха гастронома. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Работа рыбного цеха приостановлена. Магазин продолжает работу.

