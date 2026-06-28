Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 12:11

Политика

Медведев заявил, что вмешательство Запада в выборы в Армении стало беспрецедентным

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Вмешательство западных стран в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его комментарий опубликовала пресс-служба фракции "Единая Россия".

Он обратил внимание, что Запад относится к Армении как к инструменту для борьбы с Россией. Именно поэтому западные страны стараются избавиться от всех сил, которые стараются поддерживать хорошие отношения между Москвой и Ереваном. Уйти от этого диктата республике будет трудно.

"Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам", – подчеркнул Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, разрыв связей с Россией повлечет серьезные последствия для граждан Армении. Он выразил надежду, что правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" прислушается ко мнению большинства избирателей и сохранит хорошие отношения с Москвой.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" победила на выборах и единолично сформирует правительство. Она получила 726 819 голосов (49,746%).

Политолог заявил о схожести выборов в Армении и Молдавии

Читайте также


политика

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика