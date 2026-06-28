Медведев заявил, что вмешательство Запада в выборы в Армении стало беспрецедентным

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Вмешательство западных стран в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его комментарий опубликовала пресс-служба фракции "Единая Россия".

Он обратил внимание, что Запад относится к Армении как к инструменту для борьбы с Россией. Именно поэтому западные страны стараются избавиться от всех сил, которые стараются поддерживать хорошие отношения между Москвой и Ереваном. Уйти от этого диктата республике будет трудно.

"Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам", – подчеркнул Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, разрыв связей с Россией повлечет серьезные последствия для граждан Армении. Он выразил надежду, что правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" прислушается ко мнению большинства избирателей и сохранит хорошие отношения с Москвой.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" победила на выборах и единолично сформирует правительство. Она получила 726 819 голосов (49,746%).