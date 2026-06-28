Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 12:10

Город

Число посетителей столичного "Биокластера" превысило 100 тысяч – Сергунина

Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

"Биокластер" на ВДНХ с момента открытия в 2025 году посетили более 100 тысяч москвичей и туристов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, "Биокластер" объединил науку, искусство, передовые образовательные методики и цифровые технологии, предлагая новые форматы изучения живой природы. Там уже провели более тысячи экскурсий, лекций и практических занятий, в которых поучаствовали 20 тысяч человек.

В частности, выставка "Жужжащий мир" в павильоне "Пчеловодство" знакомит посетителей с многообразием крупнейшей на планете группы живых существ – насекомыми. Погружение в экспозицию обеспечивают интерактивные игры и технологии виртуальной реальности. В энтомологической лаборатории, оборудованной микроскопами, также можно примерить на себя роль исследователя.

Тем временем в павильоне "Геология" представленная экспозиция помогает понять, что такое жизнь с научной точки зрения. Каждый из 12 тематических разделов посвящен разным свойствам организмов: от обмена веществ до передачи наследственных признаков.

Еще один павильон – "Цветоводство и озеленение" – вскоре возобновит работу после реэкспозиции. Ранее там провели выставку, в основу которой легла идея синтеза науки и искусства: демонстрировались экзотические виды насекомых и инсталляции современных российских художников. В настоящее время пространство готовят для новой экспозиции и царстве растений.

До этого сообщалось, что павильон "Пчеловодство" "Биокластера" обрел популярность среди жителей столицы. С момента открытия на выставке "Жужжащий мир" побывали более трех тысяч человек, многие из которых оставили свое мнение в книге отзывов. Они поблагодарили экскурсоводов на интересные рассказы и ответы на вопросы, а также положительно оценили сам павильон.

На ВДНХ открылась интерактивная выставка "Фабрика чудес"

Читайте также


город

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика