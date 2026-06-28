Число посетителей столичного "Биокластера" превысило 100 тысяч – Сергунина

Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

"Биокластер" на ВДНХ с момента открытия в 2025 году посетили более 100 тысяч москвичей и туристов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, "Биокластер" объединил науку, искусство, передовые образовательные методики и цифровые технологии, предлагая новые форматы изучения живой природы. Там уже провели более тысячи экскурсий, лекций и практических занятий, в которых поучаствовали 20 тысяч человек.

В частности, выставка "Жужжащий мир" в павильоне "Пчеловодство" знакомит посетителей с многообразием крупнейшей на планете группы живых существ – насекомыми. Погружение в экспозицию обеспечивают интерактивные игры и технологии виртуальной реальности. В энтомологической лаборатории, оборудованной микроскопами, также можно примерить на себя роль исследователя.

Тем временем в павильоне "Геология" представленная экспозиция помогает понять, что такое жизнь с научной точки зрения. Каждый из 12 тематических разделов посвящен разным свойствам организмов: от обмена веществ до передачи наследственных признаков.

Еще один павильон – "Цветоводство и озеленение" – вскоре возобновит работу после реэкспозиции. Ранее там провели выставку, в основу которой легла идея синтеза науки и искусства: демонстрировались экзотические виды насекомых и инсталляции современных российских художников. В настоящее время пространство готовят для новой экспозиции и царстве растений.

До этого сообщалось, что павильон "Пчеловодство" "Биокластера" обрел популярность среди жителей столицы. С момента открытия на выставке "Жужжащий мир" побывали более трех тысяч человек, многие из которых оставили свое мнение в книге отзывов. Они поблагодарили экскурсоводов на интересные рассказы и ответы на вопросы, а также положительно оценили сам павильон.