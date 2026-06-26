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26 июня, 09:56

Культура

В приложении "Моя Москва" стала доступна покупка билетов на мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Моя Москва" обновили раздел "Досуг", теперь в нем можно покупать билеты на культурные мероприятия города, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Обновленный раздел называется "Досуг и билеты", в нем представлены ближайшие мероприятия, афиша которых размещена в сервисе "Мосбилет", подчеркнули в департаменте информационных технологий Москвы.

Купить билеты можно и для других людей, а при покупке нескольких нужно указать их количество и категорию – "взрослый", "детский" или "льготный".

Мероприятия можно фильтровать по дате, а также указывать категорию событий, например театр, выставки или кино. Кроме того, можно выбрать бесплатные мероприятия или те, куда можно приобрести билет с помощью "Пушкинской карты". В приложении также будут доступны QR-коды билетов.

Ранее заместитель мэра Наталья Сергунина указала на то, что за 14 лет мобильные приложения Москвы установили почти 100 миллионов раз – в частности, "Моя Москва" объединяет многие востребованные услуги и сервисы. Жители могут вызвать мастера на дом, заказать питание для ребенка в школьной столовой, оформить вывоз ненужных вещей, найти мероприятия на выходные.

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