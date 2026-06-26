Минтруд РФ перечислил сферы с наибольшей потребностью в кадрах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Обрабатывающие производства, области здравоохранения, социального обслуживания и образования имеют наибольшую кадровую потребность в России. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"По большому счету тот дефицит, который сегодня сформирован, он был сформирован в предыдущие периоды и создал существенный перекос в программах контрольных цифр приема на образовательных мероприятиях", – цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, экономике необходимо около 12 миллионов новых работников до 2032 года, а это 1,7 миллиона в год.

Среди быстрорастущих сфер министр выделили IT и туризм. В частности, сфера гостеприимства развивается при помощи внутреннего туризма, добавил Котяков.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости заместить около 11 миллионов работников за 5 лет в связи с выходом их на пенсию. Дополнительная потребность российской экономики в работниках уже к 2030 году составит около 3,1 миллиона человек, подчеркнул он.

Для решения вопроса с кадровым "голодом" Новак призвал перераспределить трудящихся из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики.

