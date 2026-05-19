19 мая, 12:03

Общество

Вице-премьер Новак заявил о необходимости заместить около 11 млн работников за 5 лет

Фото: ТАСС/Данил Киселев

В России в ближайшие пять лет нужно будет заместить около 11 миллионов работников в связи с выходом их на пенсию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на форуме "Повышение производительности труда".

Дополнительная потребность российской экономики в работниках уже к 2030 году составит около 3,1 миллиона человек, указал Новак, ссылаясь на прогноз Минэкономразвития.

"Хотел бы подчеркнуть, что это вызов не на длительном горизонте, а конкретно это вызов сегодняшнего дня", – цитирует вице-премьера ТАСС.

Для решения вопроса с кадровым "голодом" необходимо перераспределить трудящихся из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Среди последних Новак назвал обрабатывающую промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм.

"Задача – обеспечить кадрами отрасли технологического лидерства, стратегические инвестиционные проекты", – добавил вице-премьер.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в настоящее время в России наблюдается рекордный дефицит рабочей силы. Кроме того, данная тенденция оказывает значительное влияние на экономическую ситуацию в стране. В это же время уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне и составляет 2,1%, указывал Владимир Путин.

