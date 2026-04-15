Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 15:11

Экономика

Путин указал на рекордно низкий уровень безработицы в России

Фото: kremlin.ru

Уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне и составляет 2,1%. Об этом заявил Владимир Путин в рамках экономического совещания.

По его словам, такое значение показывает изменения в рынке труда, который получает развитые гибкие платформенные виды занятости.

"Эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике. Правительство подготовило его в прошлом году и приступило к выполнению", – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что на совещании также поднимут вопрос реализации этого плана, учитывая при этом "реальную картинку, складывающуюся на данный момент времени".

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что по итогам 2025 года средние зарплаты россиян выросли на 13,5%, а реальные доходы – на 4,4%. Этому в том числе поспособствовало снижение уровня безработицы в стране до исторического минимума.

Согласно прогнозу властей, в текущем году реальные доходы граждан могут вырасти еще на 4,8% по сравнению с 2025-м. В 2026–2030-х они будут увеличиваться примерно на 3–5% в год.

властьэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика