Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:56

Экономика

ЦБ отметил смягчение ситуации на российском рынке труда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация на рынке труда продолжает смягчаться, хотя и неравномерно по отраслям, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

По данным аналитиков, в декабре предложение труда впервые превысило спрос, но в январе, на фоне роста числа вакансий, дефицит кадров снова расширился. При этом уровень безработицы перестал снижаться, а опросы компаний показывают ослабление кадрового голода и корректировку планов по премированию и бюджетам на найм.

Эксперты подчеркнули, что такие выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Ранее HR-специалист Виктория Никольская рассказала, что самые высокие зарплаты в 2026 году ожидаются в сфере промышленности. Вместе с тем она отметила, что в текущем году общее число вакансий будет сокращаться, а конкуренция на рынке усилится.

Читайте также


экономика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика