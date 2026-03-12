ЦБ отметил смягчение ситуации на российском рынке труда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация на рынке труда продолжает смягчаться, хотя и неравномерно по отраслям, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

По данным аналитиков, в декабре предложение труда впервые превысило спрос, но в январе, на фоне роста числа вакансий, дефицит кадров снова расширился. При этом уровень безработицы перестал снижаться, а опросы компаний показывают ослабление кадрового голода и корректировку планов по премированию и бюджетам на найм.

Эксперты подчеркнули, что такие выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Ранее HR-специалист Виктория Никольская рассказала, что самые высокие зарплаты в 2026 году ожидаются в сфере промышленности. Вместе с тем она отметила, что в текущем году общее число вакансий будет сокращаться, а конкуренция на рынке усилится.