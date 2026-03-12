Форма поиска по сайту

Новости

12 марта, 13:59

Технологии

Эксперты ДИТ рассказали, как получить максимум возможностей портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Личный кабинет на портале mos.ru дает москвичам доступ к городским услугам и сервисам: можно отслеживать платежи за ЖКУ, записываться к врачу, проверять статус заявлений и получать уведомления. Об этом напомнили в департаменте информационных технологий, передает портал мэра и правительства столицы.

Чем больше данных указано в профиле, тем шире возможности пользователя. Для эффективного использования портала и мобильных приложений рекомендуется оформить полную учетную запись и добавить необходимые сведения.

Что содержит личный кабинет

При регистрации каждому пользователю открывается "Рабочий стол" с виджетами: платежи, новости, данные о посещении ребенком школы и статусы заявок. Раздел можно настроить под себя, добавляя или убирая блоки.

В разделе "Заявки и уведомления" хранятся статусы по услугам и обращениям. Важные оповещения – в разделе "Будьте в курсе". Электронные билеты с "Мосбилета" – в специальном разделе.

Блок "Здоровье" позволяет записаться к врачу, получить доступ к медкарте, полису ОМС, направлениям и рецептам.

Чтобы пользоваться всеми возможностями портала и личного кабинета, специалисты советуют заполнить раздел "Документы и данные" – внести сведения из документов, данные родных, информацию о недвижимости и транспорте, прикрепить электронные копии. Настройки безопасности и уведомлений – в разделе "Профиль".

Как настроить профиль

Для полной учетной записи можно подтвердить личность онлайн через Госуслуги или банк либо лично в центрах "Мои Документы" с паспортом.

Заполненные данные автоматически подтягиваются при получении услуг. Можно настроить напоминания: о штрафах, эвакуации, отключении воды, датах вакцинации. Также, добавив карту "Москвенок", пользователи могут получать уведомления о посещении ребенком школы.

На "Рабочем столе" настраиваются виджеты: "Платежи", "Коммунальные услуги", "Мои книги", "Питомцы", "Ребенок в школе" и другие. Востребованные сервисы сохраняются в "Избранном".

Мобильные приложения

Авторизация через Mos ID открывает доступ к услугам в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Там же можно передавать показания, оплачивать счета и получать уведомления.

Приложение "Мой id" хранит данные документов – они пригодятся при заполнении заявлений, оформлении пропусков или покупке билетов. Также оно позволяет подтверждать льготный статус, например удостоверение многодетной семьи. QR-код полиса ОМС помогает записаться к врачу через инфомат, а штрихкод читательского билета – взять книгу в библиотеке.

Развитие цифровых сервисов соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

С начала 2026 года москвичи воспользовались разделом "Инструкции для удобной жизни в Москве" на портале mos.ru более 3,5 миллиона раз. В сервисе можно узнать, как оформить документы и справки, как оплачивать единый платежный документ, записать ребенка в кружки и секции, а также найти ответы на сотни других вопросов.

