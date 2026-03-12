Фото: sledcom.ru

В Москве раскрыто убийство мужчины, совершенное в 1993 году. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.



Инцидент произошел в ночь на 23 августа 1993 года в квартире дома, расположенного на Новопесчаной улице. По данным ведомства, фигурант дела и его соучастник из корыстных побуждений напали на знакомого и избили его пепельницей.

Затем злоумышленники связали руки потерпевшего и украли магнитофон "Акай", после чего скрылись. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.

На протяжении долгого времени следователи не могли раскрыть преступление. Вместе с криминалистами они вновь изучили материалы дела и собранные доказательства. Также была в очередной раз проведена дактилоскопическая экспертиза, по итогам которой удалось установить мужчину, совершившего убийство.

Его задержали в Крыму и доставили в Москву. Оказалось, что злоумышленник 1973 года рождения был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления. Во время допроса он дал признательные показания по факту произошедшего в 1993 году.

Затем ему было предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. В настоящее время он арестован. Также следователи выяснили, что соучастник преступления умер более 5 лет назад.

Ранее стало известно, что в Москве перед судом предстанет мужчина, причастный к убийству "вора в законе", которое было совершено 25 апреля 2005 года в ресторане "Желтая Субмарина", расположенном в 1-й Тверском-Ямском переулке.

По версии СК, в заведение ворвались четверо вооруженных мужчин и произвели множественные выстрелы в сторону сидевшего за столом известного в "криминальном мире" Вахтанга Кардавы, после чего скрылись. Один из нападавших был задержан после повторного анализа материалов уголовного дела.

Оказалось, что злоумышленник вклеил свое фото в чужой паспорт и 20 лет жил под чужим именем. Ему было предъявлено обвинение об убийстве трех лиц, о незаконном обороте огнестрельного оружия и об использовании заведомо поддельного паспорта гражданина. В отношении соучастников дело выделено в отдельное производство.

