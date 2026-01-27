Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве осудят мужчину, причастного к убийству "вора в законе" 20-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что все произошло 25 апреля 2005 года в ресторане "Желтая Субмарина", который находился в центре города в 1-й Тверском-Ямском переулке. В заведение ворвались четверо вооруженных мужчин и произвели множественные выстрелы в сторону сидевшего за столом известного в "криминальном мире" Вахтанга Кардавы, после чего скрылись.

В ходе перестрелки был убит сам "вор в законе", его знакомый и охранник. Раскрыть преступление по "горячим следам" не удалось, однако было очевидно, что убийство носит заказной характер.

Один из нападавших был задержан после повторного анализа материалов уголовного дела. Оказалось, что он вклеил свое фото в чужой паспорт и 20 лет жил под чужим именем. Сейчас ему предъявлено обвинение по статьям:



"Убийство трех лиц, в том числе лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, совершенное организованной группой, по найму";

"Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов";

"Использование заведомо поддельного паспорта гражданина".

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, а сам обвиняемый содержится под стражей. В отношении соучастников дело выделено в отдельное производство.

