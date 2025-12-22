Столичный суд вынес приговор двум девушкам, которые довели соседку до самоубийства

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Столичный суд вынес приговор двум девушкам по делу о доведении до самоубийства их соседки по квартире. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Подробности дела не уточняются. Согласно решению суда, Анастасию Кизилову и Альбину Воронину признали виновными по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

В итоге Кизилову осудили на срок 10 лет и 6 месяцев, его она проведет в исправительной колонии общего режима. Ворониной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима.



