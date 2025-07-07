Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Пущине

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Пущине, рассказали в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, тело 39-летней местной жительницы обнаружили в квартире. Погибшая была пристегнута наручниками к металлическому стеллажу, с признаками насильственной смерти. В другой комнате обнаружили тело мужа женщины.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, а также назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Предположительно, между супругами произошел конфликт на фоне ревности, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По версии правоохранителей, мужчина убил жену, а после покончил с собой.

В прокуратуре подчеркнули, что взяли под контроль установление обстоятельств гибели семейной пары, а также дальнейшее жизнеустройство их несовершеннолетнего сына. Уточняется, что в момент происшествия ребенок находился в гостях у бабушки.

Ранее в Сергиевом Посаде, во дворе жилого дома, мужчина напал с ножом на 9-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу, ему сделали операцию. В настоящий момент мальчику ничего не угрожает.

Напавшего задержали, ему предъявлено обвинение за попытку убийства. Суд отправил мужчину в СИЗО до 4 сентября.