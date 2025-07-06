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06 июля, 14:20

Происшествия

Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на 9-летнего ребенка в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд отправил в СИЗО до 4 сентября мужчину, который напал с ножом на 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела о покушении на убийство ребенка. Выполнение данного приказа проконтролирует центральный аппарат ведомства, сказано в телеграм-канале СКР.

Мужчина напал на мальчика 4 июля во дворе жилого дома в Сергиевом Посаде. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан. Им оказался местный житель 1990 года рождения.

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, на ребенка, который играл во дворе, напал больной шизофренией мужчина. Мальчику сделали операцию, его жизни на данный момент ничего не угрожает.

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