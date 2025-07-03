Мужчина с ножом напал на медперсонал в больнице Иркутска

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Мужчина с ножом ранил двух сотрудниц иркутской больницы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

По предварительной информации, вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на работников больницы № 8 в Иркутске. Заместитель главврача и еще одна сотрудница были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Следователи проводят все необходимые следственные мероприятия.

Ранее студент академии музыки имени Гнесиных угрожал ножом и пневматическим пистолетом проректору. По предварительным данным, мотивом стала личная неприязнь молодого человека к преподавателю.

До этого второй Западный окружной военный суд признал бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) виновным в убийстве инспектора МАДИ в парке "Зарядье". Его приговорили 28 годам лишения свободы.