"Ангарский маньяк" Попков предстанет перед судом за убийство еще одной женщины

Фото: телеграм-канал "Следком"

"Ангарский маньяк" Михаил Попков предстанет перед судом по обвинению в убийстве еще одной женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В мае 2011 года в парке Ангарска "Современник" было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Тогда предварительное следствие было приостановлено.

По версии следствия, Попков встретил в парке не знакомую ему 36-летнюю женщину и вступил с ней в конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем топором нанес удары по голове.

Для сокрытия следов преступления Попков переместил тело в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючей жидкостью и поджег.

Уголовное дело по этому убийству направлено в Ангарский городской суд. Попков в ожидании суда находится в иркутском СИЗО.

Попкову предъявили обвинение в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью, в апреле этого года.

Всего на счету "Ангарского маньяка" не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все они были совершены в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах.

Жертвами маньяка были женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Кроме того, Попков убил одного сотрудника полиции.

В июле 2023 года СК завершил расследование трех эпизодов преступлений Попкова. Два эпизода совершены в Иркутске, еще один – в Ангарске. Позже суд приговорил Попкова, приговоренного к пожизненному сроку, еще к 10 годам лишения свободы.