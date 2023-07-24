СК завершил расследование еще трех эпизодов преступлений "ангарского маньяка" Попкова

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование еще трех эпизодов преступлений "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Об этом ТАСС сообщил руководитель иркутского главка СК РФ Анатолий Ситников.

"Мы завершили расследование очередных трех эпизодов его преступной деятельности и готовы в ближайшее время передать для утверждения обвинительного заключения прокурором", – сообщил он.

По информации Ситникова, речь идет о преступлениях, совершенных Попковым в начале 2000-х годов. Два эпизода убийства были совершены мужчиной в Иркутске, еще одно – в Ангарске.

Всего на счету Попкова не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства были совершены им в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах.

Жертвами маньяка были женщины различного социального статуса и положения в обществе в возрасте от 16 до 40 лет. Обвиняемый также убил одного сотрудника милиции.

В настоящее время Попков отбывает в местах лишения свободы два пожизненных срока. До этого суд добавил к его сроку еще девять лет и восемь месяцев.



"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным срокам добавили еще почти 10 лет