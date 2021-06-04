"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным срокам добавили еще почти 10 лет

09:33
Фото: ТАСС/ЕPA/DMITRY DMITRIYEV
Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии бывшего милиционера Михаила Попкова ("ангарский маньяк"), который отбывает два пожизненных срока за 81 убийство, а ранее сознался еще в двух. Об этом говорится на сайте управления СК России по Иркутской области.
"4 июня приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы", – говорится в сообщении.
Как уточняется, Попков будет отбывать наказание в колонии особого режима.
В июле прошлого года Попков дал признательные показания об убийствах двух женщин, которые совершил с 1995 по 1998 год в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он не рассказывал.
В декабре 2018 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в 60 убийствах и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции.
Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что мотивом совершения преступлений была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом обвиняемого признали вменяемым.
В 2015 году его осудили за 22 аналогичных преступления и два покушения. Всего на счету Попкова не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства совершены в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах.
Жертвами маньяка были женщины различного социального статуса и положения в обществе в возрасте от 16 до 40 лет. Обвиняемый также убил одного сотрудника милиции.
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