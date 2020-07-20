"Ангарский маньяк" сознался еще в двух убийствах

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Бывший лейтенант МВД Михаил Попков из Иркутской области ("ангарский маньяк"), который получил два пожизненных срока, сознался еще в двух убийствах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В Иркутскую область этапирован Михаил Попков в связи с новыми эпизодами преступлений. На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 года по 1998 год в Ангарске", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ранее об этих преступлениях Попков не рассказывал.

По одному эпизоду ему уже предъявлено обвинение. Это убийство 56-летней женщины, совершенное летом 1995 года. По второму эпизоду проводятся следственные действия.

В декабре 2018 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в 60 убийствах и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции.

Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что мотивом совершения преступлений была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом обвиняемого признали вменяемым.

В 2015 году его осудили за 22 аналогичных преступления и два покушения. Всего на счету Попкова не менее 84 смертей на территории Иркутской области. Все убийства совершены в период с 1992 по 2010 годы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах.

Жертвами маньяка были женщины различного социального статуса и положения в обществе в возрасте от 16 до 40 лет. Обвиняемый также убил одного сотрудника милиции.

Попков сознался в совершении убийств. Он также рассказал настоящий мотив своей преступной деятельности и обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы.

