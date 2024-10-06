Собянин поздравил с днем рождения народного художника СССР Александра Шилова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Советский и российский художник-живописец Александр Шилов празднует 6 октября свой день рождения. Сергей Собянин поздравил его с праздников. По этом случаю на официальном сайте мэра и правительства столицы появилась телеграмма.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников, чья жизнь является примером подлинного служения искусству. В вашем многообразном творчестве со всей глубиной отражаются история и современность Москвы и Отечества, человеческие характеры и судьбы. Ваши персональные выставки – крупное культурное событие в России и за рубежом", – подчеркнул мэр



Шилов родился в столице в 1943 году. Высшее образование он получил в МГАХИ имени В. И. Сурикова. Работы художника начали выставляться в 1971 году вместе с картинами других молодых дарований, а первая персональная выставка состоялась в 1978 году.

Позднее картины Шилова покорили Германию, Канаду, Францию и Японию.

Кроме того, в столице с 1997 года работает Московская государственная картинная галерея Шилова. Он имеет звание народного художника СССР, почетного деятеля искусств города Москвы и Героя Труда России, а также является обладателем многочисленных наград.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения артистку Ольгу Остроумову. По его словам, она снискала искреннюю любовь миллионов зрителей. Актриса является обладательницей золотой медали имени Александра Довженко и Государственной премии СССР.

