Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Герасимова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя московского Театра на Малой Ордынке народного артиста России Евгения Герасимова. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

По словам градоначальника, Герасимов внес весомый вклад в развитие отечественного искусства. Возглавляя Театр на Малой Ордынке, Герасимов смог обогатить репертуар новыми замечательными постановками, вызывающими большой интерес зрителей, подчеркнул Собянин.

"Пусть вдохновение, энтузиазм и впредь будут Вашими верными спутниками в творчестве", – отметил градоначальник.

Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. Окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина. После этого был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где прослужил восемь лет.

Герасимов также сыграл во многих кинолентах, среди которых "Петровка, 38", "Посторонним вход разрешен", "Волшебник Изумрудного города" и другие. Особую популярность приобрел благодаря роли робота Вертера в детском телевизионном художественном фильме "Гостья из будущего".

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Он подчеркнул, что на творчестве певца выросло несколько поколений слушателей, причем его песни популярны и сегодня.