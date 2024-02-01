Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, богатое творчество Лещенко является культурным достоянием Москвы и России. Он подчеркнул, что на творчестве певца выросло несколько поколений слушателей, причем его песни популярны и сегодня.

"Ваши концерты на ведущих площадках столицы – яркий праздник искусства, оставляющий большой след в душе поклонников. Желаю вам, уважаемый Лев Валерьянович, доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия", – подчеркнул мэр.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Артист занимался в хоре Дома пионеров и по настоянию хормейстера всерьез начал заниматься пением.

После школы Лещенко трудился рабочим сцены в Большом театре. Воинскую службу он проходил в танковых войсках в составе группы советских войск в Германии. В 1962 году командование части направило рядового Лещенко в ансамбль песни и пляски, где он стал солистом.

В 1964 году Лещенко поступил в ГИТИС. С этого же года начал работать в Москонцерте и стажерской группе Театра оперетты. Новый импульс творчеству исполнителя подарила песня Владимира Харитонова и Давида Тухманова "День Победы". Сам певец считает ее одним из главных своих достижений.

Лещенко присвоили звание народного артиста РСФСР. Также он награжден орденами Дружбы народов и "Знак Почета", удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III, II и I степени.

Ранее Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной его интронизации. Он поблагодарил патриарха за десятки построенных и отреставрированных в столице храмов, а также плодотворное взаимодействие, результатом которого являются социальные, культурные и просветительские проекты, востребованные москвичами.