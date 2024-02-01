Собянин поздравил патриарха Кирилла с 15-й годовщиной интронизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной его интронизации. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Ваше архипастырское служение наполнено неустанной заботой об упрочении нравственных основ жизни народа, сохранении наших многовековых духовных и культурных ценностей. Вам принадлежит огромная заслуга в развитии диалога церкви и общества, в ходе которого миллионы православных и других граждан получают ответы на животрепещущие вопросы", – подчеркнул мэр.

Он поблагодарил патриарха за десятки построенных и отреставрированных в столице храмов, а также плодотворное взаимодействие, результатом которого являются социальные, культурные и просветительские проекты, востребованные москвичами.

Интронизация патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя. Тогда поместный собор Русской православной церкви избрал нового предстоятеля.

За последние несколько лет в Москве возвели более 50 храмов. С 2011 по 2023 год в порядок привели 180 объектов культурного наследия религиозного назначения. На 130 из них реставрацию выполнили за счет бюджета Москвы.

Ранее сообщалось, что реставрация фасадов церкви Успения в Казачьей слободе завершается на Большой Полянке. Специалисты воссоздают исторические декоративные элементы и возвращают объекту кирпичный цвет стен.

Специалисты возвращают историческое обрамление дверных и оконных проемов храма. На куполе сделали крест, который был утерян еще в XIX веке. Работы планируется завершить в следующем году.

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