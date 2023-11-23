Реставрация церкви 1645 года постройки началась в Вешняках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы началась в столичном районе Вешняки. Ее построили в 1645 году, она расположена по адресу улица Юности, дом 17, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, специалисты уже очистили стены от грязи, положили напольное покрытие и начали процесс консервации живописи. В рамках работ реставраторам нужно будет укрепить фундамент, заменить перекрытия, отреставрировать фасады и интерьеры. Особое внимание уделят иконостасам, также восстановят утраченные декоративные элементы, отметила она.

Уточняется, что реставрировать фасады будут весной 2024 года, когда для таких работ установится подходящая погода.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы – объект культурного наследия федерального значения. За почти 400 лет здание несколько раз перестраивалось. Так, во время Великой Отечественной войны внутри располагался склад, мастерская по ремонту танковых деталей, а после – столовая и конюшня. С момента постройки церкви уцелело несколько старинных икон XVI-XIX веков, включая три образа работы царского изографа Тихона Филатьева.

Ранее сообщалось, что свыше 50 новых храмов возвели в столице за пять лет. Также провели реставрацию храмов, многие из которых были закрыты. Всего привели в порядок 78 объектов, в процессе реставрации находятся еще 63.

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