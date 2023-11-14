Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Храм Покрова Пресвятой Богородицы отреставрировали в Филях, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что нынешнее здание возвели в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Оно пережило две Отечественные войны и в последние годы остро нуждалось в реставрации.

По его словам, фасадам храма вернули исторический облик. За два года работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы.



Также были отреставрированы гульбища и восстановлена уникальная историческая свинцовая гидроизоляция лестниц, гульбищ и кровель. Это позволило не только вернуть зданию былой вид, но и продлить срок его эксплуатации.



"Теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы – объект культурного наследия федерального значения и главное украшение района Филевский Парк – снова открыт для жителей и гостей столицы", – заявил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года в Москве благоустроили восемь московских усадеб. Среди них – Грачевка в Ховрине, Свиблово и Леоново на берегу реки Яузы, Михалково в Головинском районе, Богородицкое (Богородское-Воронино) на юго-западе столицы, Глебово в парке "Покровское-Стрешнево".

Также обновились музей-усадьба "Люблино" на юго-востоке и музей-заповедник "Кусково". Мэр подчеркнул, что возрождение усадебных парков является одной из важных частей программы создания качественной городской среды.



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