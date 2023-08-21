Жители столицы оценят итоги благоустройства в четырех районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по итогам благоустройства в столичных районах Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, горожанам предлагается оценить новое общественное пространство, расположенное в районе домов 15, 17 и 19, на Касимовской улице в Бирюлеве Восточном. Там разместили четыре детские площадки с качелями, горками и тарзанкой, оборудовали спортивную площадку с тренажерами и столами для пинг-понга, а также обустроили места отдыха с садовыми качелями и лавочками.

В Западном Дегунине между тем появился спортивный городок с площадкой для стритбола, тренажерами, столами для шахмат и пинг-понга. Там же предусмотрели детскую площадку с батутами и канатным комплексом. В Ховрине между тем оборудовали три площадки для детей разных возрастов, а в Кунцеве создали прогулочную зону тоже с детскими и спортивными площадками.

Отмечается, что каждый проект можно оценить отдельно. У пользователей будет возможность оценить объекты на отлично, выразить недовольство ими, а также оставить свои замечания и предложения по их улучшению.

Ранее в "Активном гражданине" началось голосование, посвященное празднованию Дня города в Москве. Среди возможных вариантов мероприятий – музыкальные выступления, театрализованные представления, детская программа и события с участием благотворительных фондов.



Посвященное Дню города голосование началось в приложении "Активный гражданин"