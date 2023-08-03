Голосование за мероприятия ко Дню города стартовало в проекте "Активный гражданин"

Фото: пресс-служба НТУ

На сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за мероприятия ко Дню города Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Приглашаем горожан поделиться своим мнением о том, какие события стоит включить в программу Дня города на центральных и окружных площадках. Среди вариантов – музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов", – сообщила она.

Голосование состоит из двух вопросов. В каждом из них пользователь может выбрать до трех вариантов ответа или поделиться собственным мнением.

Первая часть посвящена крупнейшим городским площадкам. В ней будут собраны предложения по организации интерактивов для детей, мероприятий в парках культуры и отдыха и других. Во второй части пользователям предложит проголосовать за мероприятия окружного формата, в частности, выбрать концерты, театрализованные представления и поэтические программы.

Годом ранее в Москве в честь Дня города организовали около 200 крупных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей и спортивных соревнований. В парке "Музеон" тогда выступили популярные артисты, а на Цветном бульваре провели фестиваль "Добрая Москва".

В 2023 году День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября. Постановление об этом ранее подписал Сергей Собянин. Контроль за исполнением поручения Собянина был возложен на Сергунину.



День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября