День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому День города в Москве отметят 9 и 10 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования Дня города Москвы", – следует из текста документа.

В подписанном Собяниным постановлении отмечается, что контроль за его исполнением возлагается на заммэра столицы Наталью Сергунину.

В 2022 году столица РФ отметила 875-летие. Празднование Дня города проходило 9, 10 и 11 сентября. По случаю даты для москвичей и гостей города организовали около 200 тематических мероприятий, которые прошли на 19 столичных площадках.



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