Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

15:42

Более 35 посвященных Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице ко Дню города

город

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На Тверской улице в Москве установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. В День города жители и гости столицы могут узнать о том, какую помощь оказала Москва ДНР и ЛНР, а также об их общей истории.

Среди арт-объектов:

  • макет памятника русскому и советскому композитору и пианисту Сергею Прокофьеву, установленный на его родине, в селе Красное Красноармейского района Донецкой области;
  • модель памятника, посвященного шахтерам;
  • макет фонтана "Донбасс-Арена";
  • макет памятника "Мемориал подвигу шахтеров Макеевки";
  • инсталляция кинотеатра "Победа", возведенного 11 сентября 1955 года в Донецке по проекту московского архитектора Владимира Щербакова;
  • макет памятника морякам-десантникам в Бердянске.

Желающие могут посетить выставку спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство "Саур-Могила". Можно ознакомиться с фотостендами, на которых представлены работы уроженца Мариуполя художника Архипа Куинджи.

Также можно посмотреть фотовыставку "Москва-Донбасс", посвященную истории и помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР и знаменитым людям Донбасса.

Кроме того, на мероприятие приехали спортсмены из Донбасса. Они готовы провести различные соревнования и мастер-классы.

В рамках праздничной программы перед зрителями на Тверской улице выступят артисты, регулярно выезжающие в Донбасс. Также приглашены популярные исполнители и театральные коллективы ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Путин выступил в "Зарядье" на концерте, который посвящен празднованию Дня города Москвы. Глава государства заявил, что российские военнослужащие, погибшие в ходе спецоперации по защите Донбасса, отдали свою жизнь за Россию.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

На ВДНХ отмечают День города программой "Московская дружба"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать