Более 35 посвященных Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице ко Дню города

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На Тверской улице в Москве установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. В День города жители и гости столицы могут узнать о том, какую помощь оказала Москва ДНР и ЛНР, а также об их общей истории.

Среди арт-объектов:

макет памятника русскому и советскому композитору и пианисту Сергею Прокофьеву, установленный на его родине, в селе Красное Красноармейского района Донецкой области;

модель памятника, посвященного шахтерам;

макет фонтана "Донбасс-Арена";

макет памятника "Мемориал подвигу шахтеров Макеевки";

инсталляция кинотеатра "Победа", возведенного 11 сентября 1955 года в Донецке по проекту московского архитектора Владимира Щербакова;

макет памятника морякам-десантникам в Бердянске.

Желающие могут посетить выставку спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство "Саур-Могила". Можно ознакомиться с фотостендами, на которых представлены работы уроженца Мариуполя художника Архипа Куинджи.

Также можно посмотреть фотовыставку "Москва-Донбасс", посвященную истории и помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР и знаменитым людям Донбасса.

Кроме того, на мероприятие приехали спортсмены из Донбасса. Они готовы провести различные соревнования и мастер-классы.

В рамках праздничной программы перед зрителями на Тверской улице выступят артисты, регулярно выезжающие в Донбасс. Также приглашены популярные исполнители и театральные коллективы ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Путин выступил в "Зарядье" на концерте, который посвящен празднованию Дня города Москвы. Глава государства заявил, что российские военнослужащие, погибшие в ходе спецоперации по защите Донбасса, отдали свою жизнь за Россию.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.