Более 35 посвященных Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице ко Дню города

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
На Тверской улице в Москве установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. В День города жители и гости столицы могут узнать о том, какую помощь оказала Москва ДНР и ЛНР, а также об их общей истории.
Среди арт-объектов:
Также можно посмотреть фотовыставку "Москва-Донбасс", посвященную истории и помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР и знаменитым людям Донбасса.
Кроме того, на мероприятие приехали спортсмены из Донбасса. Они готовы провести различные соревнования и мастер-классы.
В рамках праздничной программы перед зрителями на Тверской улице выступят артисты, регулярно выезжающие в Донбасс. Также приглашены популярные исполнители и театральные коллективы ДНР и ЛНР.
Ранее Владимир Путин выступил в "Зарядье" на концерте, который посвящен празднованию Дня города Москвы. Глава государства заявил, что российские военнослужащие, погибшие в ходе спецоперации по защите Донбасса, отдали свою жизнь за Россию.
9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.
На ВДНХ отмечают День города программой "Московская дружба"
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