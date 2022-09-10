Где смотреть салют в День города в Москве

10 сентября в столице прогремит праздничный фейерверк по случаю 875-летия города. О том, где им можно будет полюбоваться, – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Площадки

Тысячи залпов прогремят на более чем 20 городских площадках.

"10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремит более 30 тысяч залпов", – сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Места запуска:

ЦАО

Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами

Сад "Эрмитаж"

Парк Горького

Таганский парк

Парк "Красная Пресня"

Сад имени Н.Э. Баумана

ЗАО

Парк Победы

Парк 50-летия Октября

ВАО

Измайловский парк

Перовский парк

"Сокольники"

ЮВАО

Акватория Москвы-реки (Печатники, напротив Гурьянова, дом 31)

"Кузьминки"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

САО

Парк "Ходынское поле"

ЮАО

Парк имени Ю. Лужкова

СЗАО

Ландшафтный парк "Митино"

Парк "Северное Тушино"

СВАО

Сквер по Олонецкому проезду

Лианозовский парк

ЮЗАО

Район Южное Бутово, улица Кадырова

Воронцовский парк

ТиНАО

Троицк, улица Физическая

ЗелАО

Зеленоград, Озерная аллея

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Так как залпы прогремят во всех столичных округах, увидеть их можно будет почти из любой точки города. Но если хочется самого захватывающего вида, то лучше подгадать время и посмотреть на фейерверк с борта теплохода на Москве-реке или с панорамной площадки, например, в "Москва-Сити".

Кроме того, хорошо видно фейерверки традиционно будет с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (рядом со станцией метро "Киевская"), но прийти туда стоит заранее, так как непосредственно перед началом занять места "в первом ряду" уже вряд ли удастся.