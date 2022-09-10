Где смотреть салют в День города в Москве

10 сентября в столице прогремит праздничный фейерверк по случаю 875-летия города. О том, где им можно будет полюбоваться, – в материале Москвы 24.
Площадки
Тысячи залпов прогремят на более чем 20 городских площадках.
"10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремит более 30 тысяч залпов", – сообщили на портале мэра и правительства столицы.
Места запуска:
ЦАО
- Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами
- Сад "Эрмитаж"
- Парк Горького
- Таганский парк
- Парк "Красная Пресня"
- Сад имени Н.Э. Баумана
ЗАО
- Парк Победы
- Парк 50-летия Октября
ВАО
- Измайловский парк
- Перовский парк
- "Сокольники"
ЮВАО
- Акватория Москвы-реки (Печатники, напротив Гурьянова, дом 31)
- "Кузьминки"
САО
- Парк "Ходынское поле"
ЮАО
- Парк имени Ю. Лужкова
СЗАО
- Ландшафтный парк "Митино"
- Парк "Северное Тушино"
СВАО
- Сквер по Олонецкому проезду
- Лианозовский парк
ЮЗАО
- Район Южное Бутово, улица Кадырова
- Воронцовский парк
ТиНАО
- Троицк, улица Физическая
ЗелАО
- Зеленоград, Озерная аллея
Так как залпы прогремят во всех столичных округах, увидеть их можно будет почти из любой точки города. Но если хочется самого захватывающего вида, то лучше подгадать время и посмотреть на фейерверк с борта теплохода на Москве-реке или с панорамной площадки, например, в "Москва-Сити".
Кроме того, хорошо видно фейерверки традиционно будет с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (рядом со станцией метро "Киевская"), но прийти туда стоит заранее, так как непосредственно перед началом занять места "в первом ряду" уже вряд ли удастся.