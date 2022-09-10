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Где смотреть салют в День города в Москве

Тысячи залпов на 23 площадках: где смотреть фейерверк в День города
городпраздники

10 сентября в столице прогремит праздничный фейерверк по случаю 875-летия города. О том, где им можно будет полюбоваться, – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Площадки

Тысячи залпов прогремят на более чем 20 городских площадках.

"10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремит более 30 тысяч залпов", – сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Места запуска:

ЦАО

  • Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами
  • Сад "Эрмитаж"
  • Парк Горького
  • Таганский парк
  • Парк "Красная Пресня"
  • Сад имени Н.Э. Баумана

ЗАО

  • Парк Победы
  • Парк 50-летия Октября

ВАО

  • Измайловский парк
  • Перовский парк
  • "Сокольники"

ЮВАО

  • Акватория Москвы-реки (Печатники, напротив Гурьянова, дом 31)
  • "Кузьминки"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

САО

  • Парк "Ходынское поле"

ЮАО

  • Парк имени Ю. Лужкова

СЗАО

  • Ландшафтный парк "Митино"
  • Парк "Северное Тушино"

СВАО

  • Сквер по Олонецкому проезду
  • Лианозовский парк

ЮЗАО

  • Район Южное Бутово, улица Кадырова
  • Воронцовский парк

ТиНАО

  • Троицк, улица Физическая

ЗелАО

  • Зеленоград, Озерная аллея

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Так как залпы прогремят во всех столичных округах, увидеть их можно будет почти из любой точки города. Но если хочется самого захватывающего вида, то лучше подгадать время и посмотреть на фейерверк с борта теплохода на Москве-реке или с панорамной площадки, например, в "Москва-Сити".

Кроме того, хорошо видно фейерверки традиционно будет с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (рядом со станцией метро "Киевская"), но прийти туда стоит заранее, так как непосредственно перед началом занять места "в первом ряду" уже вряд ли удастся.

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