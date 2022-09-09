Москвичам рассказали о перекрытиях и работе транспорта в День города

10–11 сентября в Москве будут отмечать День города, и из-за праздничных мероприятий некоторые улицы будут недоступны для проезда. При этом метро, МЦК и часть автобусных маршрутов будут работать в круглосуточном режиме. Подробнее – в материале Москвы 24.

В центре города

На участке Тверской (от Тверского бульвара до Моховой), Моховой (от Воздвиженки до Тверской), Охотного Ряда (от Тверской до Театрального проезда), Большой Никитской (от Моховой до Романова переулка), Большой Дмитровки и в Театральном проезде (от Охотного Ряда до Петровки) движение будет перекрыто до 08:00 12 сентября.

Также в этот период нельзя будет проехать в нескольких переулках рядом с Тверской:

Малом Гнездиловском;

Леонтьевском;

Глинищевском;

Газетном;

Никитском;

Брюсове.

С 00:01 10 сентября до 23:59 11-го числа

будут закрыты для движения Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также Неглинная.

Кроме того, из-за фейерверков 10 сентября с 20:30 до 21:30 перекроют площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных: Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Раушской.



Согласно данным столичного департамента транспорта, также будут недоступны на выход две станции метро: "Александровский сад" и "Охотный Ряд". С 05:30 10 сентября до 05:30 12-го ими можно будет пользоваться только на вход или чтобы перейти между станциями.

Кроме того, на перекрытых улицах будет временно недоступна парковка для автомобилистов.

Другие районы

10 сентября с 20:50 до 21:10 перекроют участки улицы Кадырова в Южном Бутове, Озерной аллеи в Зеленограде, а также Центральной и Физической улиц в Троицке. А с 12:00 до 21:30 будет недоступен проезд вдоль торгового центра "Авиапарк": это связано с запуском фейерверков.



Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий 10 сентября с 11:00 до 18:00 перекроют участки улиц Молодежной и Березовой, 11 сентября с 11:00 до 23:00 – небольшой участок Театральной улицы в Щербинке.

На западе столицы временно закроют для движения часть бокового проезда Кутузовского проспекта – от пересечения с Проектируемым проездом № 1138 до пересечения с Генерала Ермолова. По этому участку автомобилисты не смогут проехать 10 сентября с 10:00 до 23:00 и 11-го с 13:00 до 21:00. Кроме того, парковка здесь будет временно недоступна (с 00:01 10 сентября до окончания праздничных мероприятий).

Общественный транспорт

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) во время празднования Дня города будут круглосуточно открыты для пассажиров. По такому графику они будут работать с 05:30 10 сентября до 01:00 12-го. Кроме того, ночью можно воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов. Три из них будут работать также без перерыва.

Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями изменятся пути следования некоторых наземных маршрутов в центре города. Ограничения будут действовать с 23:30 7 сентября до 08:00 12 сентября.

М1 на участке от Пушкинской площади до Большого каменного моста пройдет по Бульварному кольцу через станцию метро "Кропоткинская". Маршруты м2, м3, м6, м7 и м9 будут следовать, минуя центр города. Например, м2 будет курсировать на двух участках: между станциями метро "Парк Победы" и "Библиотека им. Ленина", а также между станциями метро "Лубянка" и "Владыкино". В свою очередь, е10, е30, м40, с344, а также ночные маршруты н1, н2, н11 и н12 – укоротят.