Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

09 сентября, 17:41

Главная / Истории /

Москвичам рассказали о перекрытиях и работе транспорта в День города

День города в Москве: что перекроют и как будет работать общественный транспорт
городтранспортперекрытия

10–11 сентября в Москве будут отмечать День города, и из-за праздничных мероприятий некоторые улицы будут недоступны для проезда. При этом метро, МЦК и часть автобусных маршрутов будут работать в круглосуточном режиме. Подробнее – в материале Москвы 24.

В центре города

Фото: transport.mos.ru

На участке Тверской (от Тверского бульвара до Моховой), Моховой (от Воздвиженки до Тверской), Охотного Ряда (от Тверской до Театрального проезда), Большой Никитской (от Моховой до Романова переулка), Большой Дмитровки и в Театральном проезде (от Охотного Ряда до Петровки) движение будет перекрыто до 08:00 12 сентября.

Также в этот период нельзя будет проехать в нескольких переулках рядом с Тверской:

  • Малом Гнездиловском;
  • Леонтьевском;
  • Глинищевском;
  • Газетном;
  • Никитском;
  • Брюсове.

С 00:01 10 сентября до 23:59 11-го числа будут закрыты для движения Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также Неглинная.

Кроме того, из-за фейерверков 10 сентября с 20:30 до 21:30 перекроют площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных: Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Раушской.

Фото: transport.mos.ru

Согласно данным столичного департамента транспорта, также будут недоступны на выход две станции метро: "Александровский сад" и "Охотный Ряд". С 05:30 10 сентября до 05:30 12-го ими можно будет пользоваться только на вход или чтобы перейти между станциями.

Кроме того, на перекрытых улицах будет временно недоступна парковка для автомобилистов.

Другие районы

Фото: transport.mos.ru

10 сентября с 20:50 до 21:10 перекроют участки улицы Кадырова в Южном Бутове, Озерной аллеи в Зеленограде, а также Центральной и Физической улиц в Троицке. А с 12:00 до 21:30 будет недоступен проезд вдоль торгового центра "Авиапарк": это связано с запуском фейерверков.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий 10 сентября с 11:00 до 18:00 перекроют участки улиц Молодежной и Березовой, 11 сентября с 11:00 до 23:00 – небольшой участок Театральной улицы в Щербинке.

На западе столицы временно закроют для движения часть бокового проезда Кутузовского проспекта – от пересечения с Проектируемым проездом № 1138 до пересечения с Генерала Ермолова. По этому участку автомобилисты не смогут проехать 10 сентября с 10:00 до 23:00 и 11-го с 13:00 до 21:00. Кроме того, парковка здесь будет временно недоступна (с 00:01 10 сентября до окончания праздничных мероприятий).

Общественный транспорт

Фото: mosgortrans.ru

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) во время празднования Дня города будут круглосуточно открыты для пассажиров. По такому графику они будут работать с 05:30 10 сентября до 01:00 12-го. Кроме того, ночью можно воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов. Три из них будут работать также без перерыва.

Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями изменятся пути следования некоторых наземных маршрутов в центре города. Ограничения будут действовать с 23:30 7 сентября до 08:00 12 сентября.

М1 на участке от Пушкинской площади до Большого каменного моста пройдет по Бульварному кольцу через станцию метро "Кропоткинская". Маршруты м2, м3, м6, м7 и м9 будут следовать, минуя центр города. Например, м2 будет курсировать на двух участках: между станциями метро "Парк Победы" и "Библиотека им. Ленина", а также между станциями метро "Лубянка" и "Владыкино". В свою очередь, е10, е30, м40, с344, а также ночные маршруты н1, н2, н11 и н12 – укоротят.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать