Московский транспорт будет работать круглосуточно в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в День города в круглосуточном режиме. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В День города московский транспорт не будет закрываться на ночь: метро и МЦК будут открыты с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября", – сообщил мэр столицы.

Кроме того, ночью москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов, 3 их которых будут работать в круглосуточном режиме.

Ранее в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что в период с 5 по 12 сентября из-за мероприятий по случаю Дня города будут перекрыты несколько улиц в центральной части Москвы. Москвичей попросили заранее ознакомиться с ограничениями на дорогах и тщательнее планировать маршруты.

Известно, что в период празднования Дня города в Москве пройдут более 420 культурных мероприятий для детей и взрослых. Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино". Подробную программу культурных событий представили на портале "Мосразвития".

